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Ремонт грузовиков

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Ремонт грузовых автомобилей с выездом в Москве - есть такой сервис приличный в столице? Или самому надо поломанный грузовки тащить на сто?

Вопрос задан 27.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Есть такая служба по ремонту грузовых машин, самосвалов и подобного транспорта в Москве. Обратитесь на сайт https://remont-gruzovyh.ru/ и вам подскажут как правильно поступить. Обычно техпомощь приезжает быстро и решает вопросы с поломкой. Все зависит от времени суток конечно, но сервис 24 Вольта работает с 7 утра и до 24 вечера. Можете обращаться, вам обязательно помогут

    27.11.2022

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