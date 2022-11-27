Ремонт грузовиков

Есть такая служба по ремонту грузовых машин, самосвалов и подобного транспорта в Москве. Обратитесь на сайт https://remont-gruzovyh.ru/ и вам подскажут как правильно поступить. Обычно техпомощь приезжает быстро и решает вопросы с поломкой. Все зависит от времени суток конечно, но сервис 24 Вольта работает с 7 утра и до 24 вечера. Можете обращаться, вам обязательно помогут