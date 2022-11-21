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Курсы турецкого языка

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Есть хорошие курсы турецкого языка? Хочу зимой позаниматься турецким а потом уехать на ПМЖ в Турцию

Вопрос задан 21.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Есть онлайн курсы турецкого языка https://tvoyturetskiy.ru/ и там можно изучать язык по скайпу. Групповые и индивидуальные занятия. График обучения можно составить как вам будет удобно. Опытные преподаватели, много носителей языка. Судя по отзывам - изучать турецкий язык по скайпу - не самая плохая идея. У меня с изучением языка свои сложности, так что я вряд ли буду учить турецкий. Английский довольно хорошо знаю, мне хватит

    21.11.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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