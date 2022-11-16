Мойки Omoikiri

Добрый день. Сейчас стали популярными мойки для кухни из искусственного камня производства компании Omoikiri. Кто то пользуется такими или все таки лучше купить мойку из нержавейки традиционной?
Компания Omoikiri производит кстати не только мойки но и другое оборудование для кухни. В частности мы купили в свою новаую квартиру и мойку из искусственного камня и измельчитель пищевых отходов. Все очень высокого качества и дизайн стильный. Мойку купили Omoikiri Bosen 47 бежевого цвета а измельчитель Omoikiri Nagare 500. Всем довольны. Также у них хорошие смесители в продаже есть но мы их купили раньше у другого производителя. Так что если хотите купить хорошую недорогую мойку из искусственного камня то покупайте Omoikiri и не пожалеете.
Большой выбор моек в различных цветах, можно подобрать под цвет кухни или под свой дизайн. Есть и мойки из нержавейки, но каменная как мне кажется более красивей и практичней.
На сайте производителя https://my-omoikiri.ru/ можно выбрать модель какая вам понравиться. Или заказать изготовление под свой размер или дизайн. Специалисты помогут с установкой, нам помогли, точнее они сами приехали, привезли мойку и сами же установили ее и все подключили, и мойку и измельчитель
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