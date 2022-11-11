Влияет ли еда на интимную жизнь?

Конечно еда влияет на интимную жизнь. Скажу вам больше - еда влияет на все. Так что тоит задуматься что есть, сколько и когда. Ну это конечно если у вас есть какие то проблемы с интимной жизнью или вообще со здоровьем. Рекомендую прочитать интересную статейку небольшую про то как еда влияет на нашу интимную жизнь

Как еда влияет на интимную жизнь и либидо

Как еда влияет на интимную жизнь и либидо? Питание влияет на качество любовных отношений. Если вас не устраивает ваша интимная жизнь и это не связано со стрессом, депрессией или ухудшением состояния здоровья, обратите внимание на то, что вы едите. Еда и здоровье взаимосвязанны а интимное здоровье связанно еще в большей мере. Не стоит про это забывать. Также не стоит забывать что еда влияет на интимную жизнь

и может как улучшить ее таки ухудшить. Пользуйтесь хорошими советами как улучшить качество своей интимной жизни

усилить эрекцию

Следите за уровнем цинка в своем организме, так как его дефицит приводит к снижению либидо. Ешьте морепродукты, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, зеленые листовые овощи, постное мясо и нежирные сыры. Также полезные острые но не жирные сорта сыра. Если вы любите сыр с синей плесенью - то можем сказать что этот сыр также положительно влияет на мужскую потенцию.

Убедитесь, что ваш организм получает достаточное количество витаминов группы В, особенно В6 и В12, которые заботятся о балансе половых гормонов. Не переедайте, потому что если вы едите слишком много, это запускает выработку гормонов сна, и секс после плотного ужина станет невыполнимой миссией. Если вы слишком голодны, вы будете думать о еде, а не о своем партнере, и быстро заснете из-за низкого уровня глюкозы в крови. Так что сладкое оставьте на другой день а еще лучше - вообще откажитесь от чрезмерного потребления сладкого Кушать надо, но в меру.

То же правило относится и к употреблению вина. Бокал или два вина сделают вечер незабываемым, а бутылка может сбить с толку и вызвать сонливость. Перед страстной встречей сосредоточьтесь на нежирном мясе, курице, рыбе и сыре, ведь они помогают организму вырабатывать эндорфины — гормоны счастья.

секс и еда

Продукты, богатые крахмалом, такие как макароны, пшеница, хлеб и рис, способствуют высвобождению так называемых гормонов сна, поскольку кислород в организме направляется на переваривание пищи. Макароны конечно же должны быть только из твердых сортов пшеницы и хороший натуральный кетчуп также не повредит ни вам ни макаронам.

Если вы планируете роскошный ужин, сделайте акцент на рыбе на гриле или нежных стейках с легким гарниром и зеленым салатом. Из десертов отдайте предпочтение фруктам и шоколаду. Шоколад лучше конечно же черный и с высоким содержанием какао бобов. А вот для своей спутницы можете купить и обычный молочный шоколад

В спальню можно отправиться через час после ужина, иначе вы почувствуете тяжесть в животе. Не стоит спешить а лучше подождать час-полтора. После легкого ужина, бокала вина и часа ожидания секс станет поистине незабываемым. Но помните - бокал хорошего вина и не больше. А вот после можно выпить еще один бокал. Красное или белое вино - решать вам.

полезно для потенции

Для потенции полезно знать

Что еще полезно знать про потенцию, точнее как сделать ее лучше и эффективней? Способов конечно не так уж и много, особенно если вам больше 50 лет. Ну и конечно же не стоит забывать про препараты улучшающие потенцию и укрепляющие эрекцию. Виагра, сиалис и левитра вот уже много лет помогают мужчинам разных возрастных групп чувствовать себя более уверенным в интиме. Все самые популярные препараты для потенции можно купить на нашем сайте gra-gra.ru недорого и без рецепта. Доставка по всей РФ почтой 1 класса а в Москве и Санкт-Петербурге действует курьерская доставка - 1-2-3 часа и ваш заказ будет доставлен по адресу указанному при оформлении заказа