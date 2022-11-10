Где интересные сайты?

Порекомендуйте интересные сайты - где можно почитать про все на свете и без политики желательно. Просто сидеть и читать интересные новости и рассказы - желательно не очень длинные Спасибо
Я сама уже пару месяцев как читаю интересные читаемые новости на сайте https://jb5.ru/ без политики и прочей чернухи. Просто интересные факты, истории и рекомендации на все случаи жизни. Сегодня например была свежая подборка прикольных картинок из соцсетей для поднятия настроения. Такие позитивные новости и тд на этом сайте каждый день бывают, обновления практически каждый день
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