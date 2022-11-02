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Робот пылесос

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Хочу купить робот пылесос. Выбор очень большой, и дорогие и не очень, производителей сотни - как понять какой лучше например для моей квартиры - 2 комнаты, собака и кошка в наличии.

Вопрос задан 02.11.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В эпоху дефицита было проще выбирать. Сейчас есть все и всего много и потому выбрать нужную вещь стало сложней. Но есть сайты где можно узнать рейтинг и популярность того или иного товара. Так что выбирайте лучший робот пылесос под свои потребности и возможности. Я сама часто просматриваю рейтинги разных товаров перед тем как сделать выбор и купить что либо

    02.11.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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