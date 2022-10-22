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Видеонаблюдение

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Недавно переехал на ПМЖ в Казахстан. Подскажите кто знает интернет провайдера с хорошим интернетом и еще мне установить систему видеонаблюдения возле дома

Вопрос задан 22.10.2022
22
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    Ответы на вопрос (1)

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    Если вы живете в Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Семее или Таразе то подключайтесь к Адиком https://adicom24.kz/ так как у них и интернет самый устойчивый и установка видеонаблюдения стоит не дорого. Я часто бываю в Казахстане по делам и конечно же пользуюсь проводным интернетом от Адикома. За других провайдеров не скажу, не знаю

    22.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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