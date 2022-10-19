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Подскажите хороший сайт где можно познакомиться по разным интересам. Не стану писать какие именно интересы - рассмотрю все варианты знакомств для взрослых людей

Вопрос задан 19.10.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Не совсем понятно что именно вас интересует но все таки порекомендую сайт знакомств https://bdsmpeoples.ru/ БДСМПипл - бдсм знакомства и фетиш. Думаю что вас это устроит. Я недавно сама познакомилась на этом сайте с парой и теперь у нас дружная компания для встречь в стиле БДСМ и нас все устраивает. Рекомендую именно bdsmpeoples потому что здесь можно встретить своих единомышленников и никто не станет задавать вам лишних вопросов. Скажем так - на bdsmpeoples.ru не бывает случайных людей

    19.10.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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