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  3. Свою семью от себя, психически больной, я освободила, буду выживать сама.А как быть с зависимостью от лекарств?
Аноним
Наука и открытия
##здоровье #психология # доступная психиатрия #лекарственная зависимость

Свою семью от себя, психически больной, я освободила, буду выживать сама.А как быть с зависимостью от лекарств?

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Психологическую помощь получаю. А с психиатрической дело швах.

Вопрос задан 16.10.2022
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