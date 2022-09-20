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Агенство недвижимости в СПб

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Порекомендуйте хорошее агенство в СПб. Хочу купить квартиру и вот решил определиться с каким агенством недвижимости лучше иметь дело

Вопрос задан 20.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    В Санкт-Петербурге много хороших и проверенных агентств недвижимости. Но все таки я порекомендую вам агентство https://realestate-peterburg.ru где мы сами пару лет назад покупали квартиру в новострое. Здесь самая большая база данных о квартирах и домах которые продаются или сдаются в СПб и в Ленинградской области. Так что если решили купить квартиру или дом в СПб смело обращайтесь в realestate-peterburg.ru

    20.09.2022

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