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Дом

Паркет или ламинат

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Где в Москве можно посмотреть паркет, ламинат, паркетную доску? Интересует все покрытия для полов. НЕ знаю что лучше в квартире сделать

Вопрос задан 15.09.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Посмотрите сайт Дом напольных покрытий https://www.evro-parket.ru и там можно узнать какое покрытие для пола лучше. Ну и цены на паркет и ламинат с паркетной доской есть. Можно с менеджером связаться и проконсультироваться. Я бы выбрала паркетную доску или паркет. Но если подешевле надо то тогда ламинат конечно. Виниловый ламинат тоже неплох для пола

    15.09.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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