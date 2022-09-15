Паркет или ламинат

Посмотрите сайт Дом напольных покрытий https://www.evro-parket.ru и там можно узнать какое покрытие для пола лучше. Ну и цены на паркет и ламинат с паркетной доской есть. Можно с менеджером связаться и проконсультироваться. Я бы выбрала паркетную доску или паркет. Но если подешевле надо то тогда ламинат конечно. Виниловый ламинат тоже неплох для пола