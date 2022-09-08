Воздушные шары

Ну сейчас в Москве купить шары с рисунком не проблема. Советую посмотреть сайт i-shar.ru где я не так давно заказывала шары на девичник - устраивали недавно для нашей подруги кторая выходила замуж. У них есть разные шары в продаже - и с конфетти и с гелием и разные другие. На сайте выбрать можно и заказать доставку