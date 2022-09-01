Спортивная сумка

Я недавно купила спортивную сумку Continent на 27 литров всего за 1250 рублей в интернет магазине https://www.bagboxshop.ru/category/sumki-sport/

где есть хороший выбор спортивных сумок и чемоданов разных. Удобная сумка, купила черного цвета но были и другие цвета. Так что могу рекомендовать вам этот онлайн магазин. Большой выбор всегда в наличии