Я сама недавно искала солнцезащитные очки в интернет магазинах. В СПб конечно много и офлайновых точек где продаются солнцезащитные очки но хотела купить хорошие очки ray-ban и не подделку а именно оригинал. Нашла сайтhttps://piteroptika.ru/ и там как раз были в продаже настоящие очки ray-ban. Так что могу вам посоветовать зайти на сайт питероптика и посмотреть там