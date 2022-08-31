Лифт для коттеджа

Если есть возможно установить коттеджный лифт в доме то конечно устанавливайте. Очень удобно, не надо по лестницам тягать разные вещи и тд. Мы с мужем часто ездим в турпоездки и тяжелые чемоданы также удобно поднимать-спускать именно на лифте. Сразу при строительстве дома заказали лифт в компании https://trastlift.ru/ и еще ни разу не пожалели про сове решение