Клиника красоты в Москве

Ну пилинг и чистку лица делают во многих местах сейчас. С кавитацией и lpg массажем посложней будет найти хорошую клинику. Могу порекомендовать вам салон красоты лифтинг студия Кожа что находится в Москве, в районе метро Павелецкая. Можете посмотреть сайт салона Кожа https://lifting-skin.site/ или

позвонить им, телефон салона красоты +7(977)760-0799

Я сама там недавно делала lpg массаж и сейчас хожу на процедуры ботокса. Мне нравиться этот салон красоты, lpg массаж очень эффективен женщинам старше 40 лет да и другим возрастным группам тоже. Также в салоне красоты кожа очень неплохо делают вакуумный массаж и мезотерапию. Но повторюсь, такие процедуры делают многие салоны а вот LPG массаж не везде вам могут предложить. Еще могу посоветовать процедуру холодная плазма и нитевой лифтинг. Кожа лица после этих процедур становиться и свежей и моложе. Но все таки обязательно попробуйте lpg массаж - это самое лучшее что сейчас могут предложить наши московские косметологи