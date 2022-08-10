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Кузовной ремонт

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Живу в Подмосковье, Волоколамский район. На днях мою хонжу немного помяли дтп. Где естьь хороший авосервис где кузовной ремонт можно сдлеать быстро и недорого? Снял дтп на видеорегистратор так что могу доказать что я не виноват в дтп

Вопрос задан 10.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Если несложный кузовной ремонт требуется то рекомендую Московская область, посёлок Развилка, 15. Срочный ремонт сделают за 24 часа, заявку можно на сайте https://foxzhest.ru/ оставить. Хорошие специалисты в автосервисе там работают, оборудование все есть. Ну вообще ремонт вмятин без покраски сейчас сделать вам могут в многих автосервисах, но мой муж в этом именно делал и остался всем доволен.

    10.08.2022

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