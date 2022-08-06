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Видеокарты сравнение

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Хочу собрать ферму для майнинга. Подскажите плиз сайт где можно посмотреть сравнительные характеристики видеокарт разных. Желательно на русском языке конечно

Вопрос задан 06.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Сравнить характеристики видеокарт можно на сайте https://devicelist.best/ru/video/ и уже определиться какую карту лучше купить. Для майнинга это очень важно, есть видеокарты дорогие и мощные но памяти мало у них будет, то есть майнить такой картой не очень разумно. Сравнительные характеристики видеокарт и процессоров лучше всего узнать до покупки а не после

    06.08.2022

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