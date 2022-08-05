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Мебель на заказ

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Ищу хорошего производителя мебели во Владимире или Москве. Хочу заказать комплект мебели в детскую и на кухню. Дизайн могу сам предложить или воспользуюсь услугами профессионального дизайнера по мебели

Вопрос задан 05.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Могу порекомендовать хорошую компанию во Владимире которая делает мебель на заказ по своим эскизам или можете предложить им свой вариант дизайна. Проще конечно будет позвонить им и уже договориться конкретно. Мы заказывали в этой компании детскую мебель, кухню и прихожую. Хорошее качество, быстро все сделали и по размеру. Также установку мебели можно у них заказать. Рекомендую

    05.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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