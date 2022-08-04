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Здоровье и красота

Люблю смотреть эротику

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Люблю смотреть красивую эротику. Подскажите хороший сайт с красивой эротикой. Фильмы, видео, клипы интересуют в первую очередь

Вопрос задан 04.08.2022
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    Ответы на вопрос (1)

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    Сейчас в инете можно найти массу эротических сайтов. Мы с мужем предпочитаем смотреть эротику на определенных сайтах, где именно красивая эротика. Я и сама часто смотрю, в основном эротически ильмы со смыслом. А муж короткие клипы предпочитает но если я смотрю фильм то муж не возражает. Хорошие эротические сайты постоянно обновляют свой контент и мне нравится новинки. Эротика возбуждает и меня и мужа а это очень полезно иногда бывает. Мы уже не очень молодые люди, нам обоим уже за сорок лет. Смотреть эротику не только интересно но и полезно

    04.08.2022

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    Комментарии (Всего: 0)

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