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Аноним
Здоровье и красота

Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, показал опрос

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Ужас какой, почему так много невежесвтенных людей

Вопрос задан 04.08.2022
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