Цигун: энергетическая гимнастика для долголетия и баланса организма

В последнее время гимнастика цигун приобретает все большую популярность. Ее с равным успехом делают люди как молодого, так и пожилого возраста. Это очень простой и эффективный метод, для поддержания здоровья, долголетия и хорошей физической формы.

Китайскую гимнастику легко осваивают даже начинающие. Все, что нужно для занятий - это легкая, не стесняющая движения одежда и небольшой коврик. Всего 20 минут занятий по утрам, позволят зарядиться энергией на целый день.

Комплекс энергетической гимнастики Цигун

«Нежное колебание» – способствует концентрации

И.П. – стоя, выпрямить спину. С помощью легких колебательных движений, отводите руки назад. Во время выполнения движений, колени слегка согнуть и плавно покачивать бедрами. Выполнять в течение пяти минут. Необходимо сконцентрироваться на выполнении и не думать о посторонних вещах.

«Отскок» – бодрит и стимулирует внутренние органы

И.П. – стоя, поставить ступни на ширину плеч. Делайте легкие подскоки, при этом раздвигая ноги. Все тело расслаблено. Руки висят свободно и двигаются вместе с телом. Выполнять в течение двух минут. При подскоках вы будете выталкивать напряженность, и освобождаться от нее.

«Аккордеон» – очищает разум и способствует сосредоточенности

Закройте глаза. Выполняйте медленные поверхностные дыхания. Соедините ладони и плавно двигайте руки в стороны, отодвигая кисти. Движения выполняются мягко, как при игре на аккордеоне. Это упражнения делайте в разные стороны, вверх-вниз, и по диагонали.

Осознание – почувствуйте энергию в ладонях

Поставить руку прямо, пальцы направлены к потолку. Указательным пальцем одной руки, делайте легкие рисующие движения в центре ладони другой.

Расширение энергии ци – активирует внутреннюю энергию

Слегка прикройте глаза. Делайте поверхностные выдыхания через нос. Затем замедлите дыхание и закройте глаза. Повторять в течение пяти минут. Должно ощущаться спокойствие и уверенность в собственных силах.

Накачивание энергии ци

И.П.— стоя, руки свободно висят, смотреть прямо перед собой. Плавно вдохните, поднимая руки, затем сгибая локти, и прижимайте ладони друг к другу. Выдыхая, возвращайтесь в исходное положение. Повторить 6-7 раз. Можно усложнить, одновременно с руками поднимать колени поочередно, и медленно с напряжением ставить стопы на место.

Смешивание энергии ци

И.П. – стоя, поставить ступни на ширину плеч, немного согните колени. Руки висят по обеим сторонам корпуса. Медленно и плавно переносите вес тела с пятки на носки. Во время выполнения, концентрируйтесь поочередно на задней и передней поверхности тела. Можно эти же движения выполнять на левую и правую стороны.

Поднятие руки – помогает худеть, улучшить пищеварение, вывести токсины

И.П. – стоя, поставить ступни на ширину плеч. Плавно делая вдох, поднимайте руки на уровень плеч, оба локтя слегка согнуть. Выдыхая, слегка опустить. Ладони будто держат крупный мячик. Разворачивайте левую ладонь в сторону, при вдохе поднять вверх, а правую в это время опускайте вниз, как бы растягивая пружину. Зафиксируйтесь, на 3-4 сек. Делая выдох, опускайте левую руку. Чередуя, повторить 6 раз.

Оглядись назад – исцеляет позвоночник, внутренние органы

И.П. – стоя, поставить ступни на ширину плеч. Медленный вдох, выдыхая, поднимайте ладони на уровень плеч. Вдыхая, поворачивайте ладони вниз. Выдыхая, опускайте руки вниз, поворачивая голову, оглядываясь через левое плечо. Постойте в этом положении. Вдыхая, медленно поверните голову вперед, приподнимая ладони к поясу. Выдыхая, медленно опустить. Повторить повороты головой в другую сторону.

Двигаем хвостом – успокаивает, лечит бессонницу, снижает стресс, напряженность.

И.П. – стоя, широко поставить ступни. Сгибайте колени, выполняя полуприседание. Корпус прямо, кисти лежат на бедрах. Вдыхая, отклоняйте тело вправо, задержитесь. Выдыхая, повторите в другую сторону. Выполнить 6 раз.опубликовано econet

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