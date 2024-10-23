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Анализ судьбы по профессору Сонди: как мы делаем выбор

Автор: Econet 23 октября 2024 6864
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Судьбоанализ – это одно из ряда направлений глубинной психологии, которое основывается на наблюдении бессознательных психических процессов.

Анализ судьбы по профессору Сонди: как мы делаем выбор

Систему анализа судьбы создал венгерский ученый психиатр Леопольд Сонди. Она основывается на знаменитой аналитической психологии Карла Юнга, которая акцентируется на изучении коллективного бессознательного. В своей работе Сонди идет дальше, и исследует семейные или родовые феномены, которые проявляются в бессознательном, и влияют на выбор человека. Система анализа судьбы сначала рассматривалась с точки зрения генетики. Профессор писал, что его всегда интересовала причина того или иного выбора человека и факторы, которые подтолкнули его к этому решению. Он постоянно спрашивал себя, могли ли скрытые наследственные интересы неосознанно «подсказывать» выбор друзей, любимого человека, профессии. Проводя многочисленные исследования, ученый постепенно пришел к пониманию судьбоносных ситуаций.

В своих работах, знаменитый ученый утверждал, что предпочтения здоровых или больных людей, вызываются их наследственными особенностями. К тому времени, когда вышла его книга, был уже разработан и полностью готов его «Тест Сонди». Работать над ним профессор начал еще в 1925 году. Он показывал случайным знакомым и своим пациентам фотографии своих родственников, друзей, и сравнивал закономерности симпатий и антипатий к изображенным на них людях. Постепенно, из тысяч изображений от выбрал 48, которые и стали основными в его тестировании.

Анализ судьбы по профессору Сонди: как мы делаем выбор

Главный вопрос судьбы

Постепенно ответив на свой главный вопрос – что же стоит в основе выбора человека, он обнаружил, что бессознательный выбор может распространяться не только на личную жизнь, но и все сферы деятельности. Опять пришлось отвечать на множество вопросов. Почему наследственные факторы влияют в одном случае, на выбор супруга, а в другом – на генетической патологии? От чего зависит то, что один человек выбирает хорошую профессию и становится успешным и знаменитым, а другой – покончил с собой. И с какой стати, в семье психических больных, рождается абсолютно здоровый и одаренный потомок. Отвечая на эти и другие вопросы, Сонди разрабатывал свое судьбоаналитическое учение.

Родовое бессознательное

Профессор вывел понятие «родового бремени» или генетического груза, в котором скрываются все негативные и позитивные возможности развития каждого представителя рода. Ученый считал, что в каждом новорожденном младенце уже заложен набор процессов для лучшей приспособляемости. Эти приспособительные реакции задают психоэмоциональное развитие человека в конкретном курсе, который был определен его предками.

Эти реакции характерны для всего человечества, но их специфичность, мощность или слабость, форма удовлетворения, могут быть абсолютно разными и зависеть от конкретных родовых особенностей. Так, в глубинную психологию вошло новое понятие – «родовое бессознательное». Его можно объяснить как притязание какого-то предка на бессмертие – возможность повторить свою жизнь в образе потомка. Так ученый стал заниматься поиском скрытых закономерностей в родовом бессознательном и подошел к новому витку открытий – экспериментальному диагностированию человеческих побуждений.

Чтобы обосновать свое учение, Сонди пришлось решать сложные проблемы. Ему надо было предложить такую концепцию, в которой бы стройно сочетались и полностью раскрывались все стороны человеческого бытия. Профессору необходимо было учесть многие составляющие: биологические и психические качества, жизненные условия и близкое окружение, духовную и сознательную особенности. Сонди искал и находил индивидуальные и самобытные черты в каждом индивидууме, и в тоже время, некий объединяющий фактор, характерный и присутствующий в каждом из них.

Поэтому, в основу концепции учения легло понятие «судьба». Она определяет все вероятности в жизни человека. С одной стороны на человека действуют навязанные факторы: наследственность, окружение, фундаментальные потребности, социальная сфера, а с другой – внутренняя свобода, благодаря которой человек способен сделай свой собственный выбор внутри этих внешних границ.

Анализ судьбы по профессору Сонди: как мы делаем выбор

Что такое судьба

Судьба – это постоянный выбор, который опирается на бессознательное ( опыт предков, который можно назвать родовой, навязанной судьбой), и на свободные действия сознательной личности.

Сонди определил ряд факторов, которые влияют на структуру бессознательной и свободной судьбы:

  • наследственные факторы – образы предков, действующих в бессознательном;
  • природные побуждения или влечения – имеют наследственную природу, но постепенно изменяются под влиянием жизни;
  • социальное окружение – благоприятно воздействует на одни и блокирует другие возможности;
  • мировоззрение времени – интеллект, таланты, религия;
  • Сознательное «Я» или «Сверх – Я» - которое при особых условиях может преодолеть навязанную судьбу;
  • Дух (душа) – с помощью которой возможно достичь абсолютной свободы.

Ребенок рождается с запутанным клубком всевозможных противоречий. Его первой и главной задачей является распутывание этого клубка и построение собственной, гармоничной судьбы, свободной от родовых возможностей. Но в плане одной человеческой жизни, эту задачу решить практически невозможно, потому что жизнь коротка, а человек смертен, «а иногда и внезапно смертен». Очень сложно, даже при бесконечности выборов, понять, какой же будет единственно верным, а проверить в рамках одной жизни его нельзя.

Решение этой проблемы, профессор Сонди видел только одно – в единении с Богом, и обретении полной свободы Духа над материей, обретении бессмертия души и абсолютной свободы.опубликовано econet

Фото Hardibudi 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание  мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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судьба сонди психология

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