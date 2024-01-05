15 причин полюбить продукты, богатые селеном

Одним из наиболее важных факторов, которые влияют на работу всех органов и систем человека, является правильный баланс микроэлементов в организме. В ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) в 1980 году селен был признан, как один из незаменимых элементов, который обязательно должен присутствовать в питании. Давайте ознакомимся с воздействием, которое оказывает этот «лунный элемент» (Селена – богиня луны) на человеческий организм.
1. Мощный антиоксидант.
Элемент Селен – это вещество, которое способно помешать свободным радикалам (молекулы которых обладают разрушительной активностью) повреждать клеточную структуру нашего организма. Клетки-радикалы образуются в результате обмена веществ, но неправильный образ жизни (курение, алкоголь, стресс), вызывает их переизбыток и отравление организма.
2. Сильный иммуномодулятор.
Селен способен во много раз усилить защитные силы человека. При нормальном количестве этого вещества, на 77% снижается риск возникновения эндокринных расстройств организма. Общий уровень заболеваемости понижается почти на 50%. Лунный элемент способен обезопасить от переизбытка ультрафиолета, вирусных и бактериальных инфекций, он успешно нейтрализует действие химических веществ, вызывающих аллергические реакции.
3. Синтезатор гормонов.
Минерал активно участвует в выработке гормонов поджелудочной и щитовидной желез. Его правильное употребление способствует повышению общего тонуса организма.
4. Улучшает клеточное питание.
Селен защищает от повреждения и обеспечивает необходимой энергией слизистую оболочку пищеварительного тракта, ускоряет ее регенерацию. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс, нормализует работу пищевых ферментов и кишечную микрофлору.
5. Антимутаген и радиопротектор.
Микроэлемент препятствует возникновению онкологических, генетических заболеваний, раннего старения, защищает организм от разрушительного воздействия радиационного облучения и токсических веществ. Оптимизирует функции органических веществ, которые поддерживают жизненно важные системы организма.
6. Блокатор патогенов.
Селен препятствует активному размножению и распространению плесневых грибков. Защищает печень от токсинов, которые ими вырабатываются.
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7. Снижает сердечные патологии.
Элемент содействует правильной работе сердца и сосудистой системы. Дефицит селена увеличивает вероятность развития коронарной болезни сердца на 70%. Употребление вещества в необходимой дозировке, используется в профилактике инфаркта и инсульта, понижает риск патологий сердца и сосудов в 2,5 раза.
8. Способствует здоровью матери и ребенка.
Употребление селена беременной женщиной, снижает угрозу появления врожденных пороков развития у плода, риск преждевременных родов. Дефицит элемента вызывает слабость родовых сил. Его присутствие также влияет на процесс лактации и качество молока.
9. Участвует в работе опорно-двигательной системы.
Селен входит в состав лекарств, которые применяют при заболеваниях позвоночника и суставов: остеохондрозе, артрозе, дистрофии суставов. Он участвует в формировании хрящевой ткани и способствует улучшению подвижности опорно-двигательного аппарата.
10. Улучшает функции половых органов.
Микроэлемент значительно продлевает половую активность мужчин и снижает риски бесплодия.
11. Снижает риск злокачественных заболеваний.
Американскими учеными Национального института онкологии было проведено исследование, которое установило, что при суточной дозе селена - 200 мг, снижается риск рака простаты на 68%. У жителей Финляндии, которые употребляли селен в достаточном количестве, число онкологических заболеваний снизилось в 1,8 раз. Включение в рацион продуктов, содержащих селен, уменьшает риск рака легких, простаты, кишечника, женских репродуктивных органов.
12. Выводит соли тяжелых металлов.
Вещество помогает выводить из организма ртуть, свинец, марганец, кадмий и другие токсические соединения. Успешно применяется при работе во вредных условиях.
13. Помогает в лечении ряда заболеваний.
Препятствует развитию бронхо-легочных процессов. Помогает в излечении дерматологических нарушений, артрита, псориаза.
14. Стимулирует формирование новых клеток
Участвует в производстве клеток синтезирующих инсулин, улучшает работу поджелудочной железы и обмен веществ. Помогает в терапии сахарного диабета, повышает чувствительность организма к инсулину.
15. Активизирует мыслительные процессы.
Сочетание микроэлемента с витамином С улучшает память, мыслительные процессы, настроение. Применяется в качестве профилактики рассеянного склероза.
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Чрезмерное употребление витаминов и микроэлементов, зачастую более опасно, чем их недостаток. Селен не является исключением из этого правила.
При переизбытке селена, возможны следующие симптомы:
Передозировка селена более часто возникает, при употреблении соединений, не являющихся органическими.
Рекордсменами по содержанию селена являются бразильские орехи - до 1530. Второе место занимают свиные почки – 270, третье – омары – 130. Много его содержится в морепродуктах и жирной морской рыбе (тунце, сардинах, сельди, камбале). Также, селен есть в свином мясе и сале, яичном желтке, сыре, куриной грудке.
При термической обработке, количество селения не уменьшается, но переходит в бульон при варке. Снижается при размораживании продуктов. Следует помнить, что усвоению микроэлемента препятствуют сладости.
Больше всего минерала находится в мясных и рыбных продуктах, поэтому недостаток селена чаще характерен для вегетарианцев. Быстро восполняет дефицит селена чеснок, пивные дрожжи. Из этих продуктов он усваивается в биоактивной форме и намного легче.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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